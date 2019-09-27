SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika haberi: İstanbul bir kez daha sallandı! Marmara Denizi’nde artçı depremler devam ediyor
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu’ndan seçim açıklaması
Beşiktaş

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu’ndan seçim açıklaması

Siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim'de yapılacak. Başkan adayları, 10 Ekim Perşembe günü saat 17.00'ye kadar başvurularını yapabilecek.

27 Eylül 2019 00:10

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurulla ilgili takvimini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, genel kurul 13 Ekim’de, çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim’de yapılacak. Başkan adayları, 10 Ekim Perşembe günü saat 17.00’ye kadar başvurularını divan kuruluna yapabilecek.

Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olabilmek için adayların en az 250 imzalı dilekçeyi, noter tasdikli bir şekilde divan kuruluna ıslak imzayla vermesi gerekecek.

Kongre üyeleri yarından itibaren 10.00-17.00 saatlerinde belirledikleri başkan adayı için divan kuruluna imza verebilecek. 26 Eylül 2019 Son dakika! Beşiktaş`ta olağanüstü kongre kararı alındı... Beşiktaş`ta yönetim kurulu toplantısının ardından olağanüstü kongre kararı alındı! Fikret Orman`ın aday olup olmayacağı henüz belli değil... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:10 | 27 Eylül 2019
beşiktaş beşiktaş divan kurulu süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Yarın - 20:30
-
Caykur Rizespor
Denizlispor
Yarın - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR