BAL ekibi 1074 Çankırıspor’dan Sakaryaspor’a kupa darbesi! | Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor sahasında Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi 1074 Çankırıspor'u konuk etti. Normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatmalarda gol sesi çıkmadı. Seri penaltılarda rakibini 4-3 yenen 1074 Çankırıspor tur atlayan taraf oldu. Sakaryaspor 80’de Ümit Yasin ve 86’da Umut Sözen’in, konuk ekip ise 105’te Umut Şahin ve 113’te Veli’nin gördüğü kırmızı kartlar ile maçı dokuz kişi tamamladı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Hakan Erkan, Sinan Günaydın, Onur Bingöl

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Abdülaziz Solmaz, Taşkın İlter (N. Fatih Aydın dk. 59), Berk İsmail Ünsal (Furkan Özcan dk. 95), Okan Baydemir, Umut Sözen, Bekir İrtegün (Furkan Parsak dk. 67), Ferit Erişçi (Ali Fırat Okur dk. 46), Ümit Yasin Arslan

1074 Çankırıspor: Cihan Bal, Burak Kurttekin, Semih Kurtulmuş, Oğuzhan Öztürk (Emre Karagüzel dk. 105), Burak Gençbay, Abdurrahman Veli Akça, Batınay Ak, Oğuzcan Coşkun (Mahmut Dalğıç dk. 68), Anıl Sarıoğlu (Oğuz Erdem dk. 80), Osman Nuri Çulfa (Umut Şahin dk 70), Hakkı Tosun

Goller: Anıl Sarıoğlu (dk. 54) (1074 Çankırıspor), Berk İsmail Ünsal (dk. 85) (Sakaryaspor)

Kırmızı kartlar: Ümit Yasin Arslan (dk. 80), Umut Sözen (dk. 86) (Sakaryaspor) / Umut Şahin (dk. 105), Veli Akça (dk. 113) (1074 Çankırıspor)

Sarı kartlar: Serkan Odabaşoğlu, Okan Baydemir (Sakaryaspor), Oğuzhan Öztürk, A. Veli Akça, Hakkı Tosun, Oğuz Erdem, Umut Şahin (1074 Çankırıspor)

Penaltılar:

Atanlar: Abdülaziz Solmaz, A. Furkan Özan, N. Fatih Aydın, (Sakaryaspor), Hakkı Tosun, Batınay Ak, Emre Karagüzel, Mahmut Dalğıç (1074 Çankırıspor)

Kaçıranlar: Okan Baydemir, Canberk Özdemir, Serkan Odabaşoğlu (Sakaryaspor), Oğuz Erdem, Burak Kurttekin (1074 Çankırıspor) Akhisarspor`a şok! Bayburt İl Özel İdare penaltılarla turladı! | Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde kupanın 2018 şampiyonu ve son finalisti Akhisarspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Bayburt İl Özel İdare`ye penaltılar sonucunda elendi. İlgili Haberi Oku