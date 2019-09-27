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Alex de Souza’dan derbi paylaşımı!
Fenerbahçe

Alex de Souza’dan derbi paylaşımı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane kaptanı Alex de Souza cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

27 Eylül 2019 09:04

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Alex de Souza Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde Instagram üzerinden paylaşımda bulundu. Alex’in yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray’ın stadında attıkları golü hatırlatan ve Reto Ziegler videosunu paylaşan Alex, “Cristian Baroni, ben, Ziegler ve gol. Bu atmosferi özledim” notunu ekledi.

Alex de Souza Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de çıktığı 241 karşılaşmada 136 gol kaydetmiş 113 de asist yapmıştı.

Son güncelleme 09:05 | 27 Eylül 2019
alex de souza derbi Fenerbahçe galatasaray sosyal medya
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
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