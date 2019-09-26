Zeljko Obradovic: ‘Bu maç sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor’

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes’e 79-74 skorla mağlup olan Fenerbahçe Beko’da Başatrenör Zeljko Obradovic maç sonu açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk resmi maçında zor karşılaşmaya çıktıklarını söyleyen Obradovic, “Anadolu Efes’i tebrik ediyorum, bizden daha iyi oynadılar. Özellikle 3. çeyrekte ciddi bir fark yedik.

Son periyotta toparlasak da galip gelemedik. Bu tablo sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor. Milli takımlardan dolayı oyuncularımızın çoğu yoktu. Adaptasyon sürecine ihtiyaç vardı. Tek yol herkesin iyi çalışmasıdır” ifadelerini kullandı. Son dakika! Anadolu Efes 79-74 Fenerbahçe Beko | Cumhurbaşkanlığı Kupası Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kupası, Anadolu Efes`in oldu! Gaziantep`in ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Fenerbahçe Beko`yu 79-74 yenen Anadolu Efes kupanın sahibi oldu. İlgili Haberi Oku