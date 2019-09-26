Turkcell’li atletler Dünya arenasında Türk bayrağını dalgalandıracak

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ter dökecek. 27 Eylül'de (yarın) Katar'ın Doha şehrinde başlayacak ve 6 Ekim'de noktalanacak organizasyonda, Türkiye'yi 12'si erkek, 8'i de kadın olmak üzere toplam 20 sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlı atletler 12 farklı branşta madalya mücadelesi verecek.
İlk Dünya Şampiyonluğu Londra'da gelmişti
Ay-yıldızlı sporcular son olarak 2017 yılında Londra'da gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2 madalya kazanmıştı. Doha'da da 200 metrede koşacak Ramil Guliyev, 2017'de Türkiye Atletizm Tarihi'nin ilk dünya şampiyonluğunu bu branşta getirmişti. Yasmani Copello ise 400 engellide gümüş madalya elde etmişti. Dünya'nın en önemli atletizm şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve disiplinleri ise şöyle:
Sporcularımız ve yarışacakları disiplinler:
KADINLAR:
Sporcu Disiplin
Tuğba Güvenç 3.000 M. Su Engelli
Özlem Kaya 3.000 M. Su Engelli
Meryem Bekmez 20 km. Yürüyüş
Ayşe Tekdal 20 km. Yürüyüş
Elvan Abeylegesse Maraton
Fadime Suna Çelik Maraton
Eda Tuğsuz Cirit Atma
Emel Dereli Gülle Atma
ERKEKLER: Sporcu Disiplin
Ramil Guliyev 200 – 4×100 Bayrak
Emre Zafer Barnes 4×100 Bayrak
Jak Ali Harvey 4×100 Bayrak
Aykut Ay 4×100 Bayrak
Yiğitcan Hekimoğlu 4×100 Bayrak
Kayhan Özer 4×100 Bayrak
Yasmani Copello Escobar 400 Engelli
Salih Korkmaz 20 Km. Yürüyüş
Polat Kemboi Arıkan Maraton
Mert Girmalegesse Maraton
Necati Er 3 Adım Atlama
Özkan Baltacı Çekiç Atma
İLK GÜN TÜRK SPORCULARININ PROGRAMI
18.55 Kadınlar 3000 m. Su Engelli Elemeleri – Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya
19.25 Erkekler 3 Adım Atlama – Necati Er
20.35 Erkekler 400 m. Engelli Elemleri – Yasmani Copello Escobar
23.59 Kadınlar Maraton – Elvan Abeylegesse ve Fadime Suna Çelik