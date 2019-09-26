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Turkcell’li atletler Dünya arenasında Türk bayrağını dalgalandıracak
Diğer Sporlar

Turkcell’li atletler Dünya arenasında Türk bayrağını dalgalandıracak

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, Doha’nın ev sahipliğindeki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda mücadele edecek. 27 Eylül’de (yarın) başlayacak ve 6 Ekim’de noktalanacak organizasyonda, 12’si erkek, 8’i kadın toplam 20 kişilik ay-yıldızlı sporcu kafilesi 12 farklı branşta yarışacak.

26 Eylül 2019 13:47

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ter dökecek. 27 Eylül'de (yarın) Katar'ın Doha şehrinde başlayacak ve 6 Ekim'de noktalanacak organizasyonda, Türkiye'yi 12'si erkek, 8'i de kadın olmak üzere toplam 20 sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlı atletler 12 farklı branşta madalya mücadelesi verecek.

İlk Dünya Şampiyonluğu Londra'da gelmişti

Ay-yıldızlı sporcular son olarak 2017 yılında Londra'da gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2 madalya kazanmıştı. Doha'da da 200 metrede koşacak Ramil Guliyev, 2017'de Türkiye Atletizm Tarihi'nin ilk dünya şampiyonluğunu bu branşta getirmişti. Yasmani Copello ise 400 engellide gümüş madalya elde etmişti. Dünya'nın en önemli atletizm şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve disiplinleri ise şöyle:

Sporcularımız ve yarışacakları disiplinler:

KADINLAR:

Sporcu                                           Disiplin

Tuğba Güvenç                             3.000 M. Su Engelli

Özlem Kaya                                 3.000 M. Su Engelli

Meryem Bekmez                        20 km. Yürüyüş

Ayşe Tekdal                                20 km. Yürüyüş

Elvan Abeylegesse                     Maraton

Fadime Suna Çelik                    Maraton

Eda Tuğsuz                                Cirit Atma

Emel Dereli                               Gülle Atma

ERKEKLER: Sporcu                                      Disiplin

Ramil Guliyev                                 200 – 4×100 Bayrak

Emre Zafer Barnes                         4×100 Bayrak

Jak Ali Harvey                                4×100 Bayrak

Aykut Ay                                          4×100 Bayrak

Yiğitcan Hekimoğlu                      4×100 Bayrak

Kayhan Özer                                   4×100 Bayrak

Yasmani Copello Escobar            400 Engelli

Salih Korkmaz                               20 Km. Yürüyüş

Polat Kemboi Arıkan                   Maraton

Mert Girmalegesse                       Maraton

Necati Er                                        3 Adım Atlama

Özkan Baltacı                                Çekiç Atma

İLK GÜN TÜRK SPORCULARININ PROGRAMI

18.55 Kadınlar 3000 m. Su Engelli Elemeleri – Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya

19.25 Erkekler 3 Adım Atlama – Necati Er

20.35 Erkekler 400 m. Engelli Elemleri – Yasmani Copello Escobar

23.59 Kadınlar Maraton – Elvan Abeylegesse ve Fadime Suna Çelik

Son güncelleme 13:47 | 26 Eylül 2019
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