SON DAKİKA | Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yönetim Kurulu toplantısı için Vodafone Park’ta!

Basın mensuplarına bir açıklama yapmayan Orman, kendisini bekleyen taraftarlara ise, “Bizi hırsız yaptılar. Ben emek verdim. Ben kanımı verdim. Paralar nerede diyorlar. Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı” diyerek adeta isyan etti.