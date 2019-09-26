SON DAKİKA | Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yönetim Kurulu toplantısı için Vodafone Park’ta!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, istifa kararı sonrasında yönetim kurulu toplantısı için Vodafone Park’a geldi.

Orman’ı “Böyle ayrılık olmaz” ve “Başkan Beşiktaş’ı bırakma” pankartlarıyla karşılarken bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

“Başkanım, sen bu kulüp için neler yaptın, bırakıp gidemezsin. Bu kararından vazgeç. Senin arkandayız, bizi bırakma” diyen taraftarlar Orman’a sarılarak istifa kararından vazgeçmesini istedi.

Aracından inerek taraftarlarla buluşan Orman, “Hiçbir kulüp başkanına yapılmayanlar bana yapıldı” sözleriyle sitemde bulundu ve ardından taraftarlarla vedalaşarak stada girdi.

DETAYLAR BİRAZDAN…

Beşiktaş`ta Fikret Orman`a `Devam et baskısı` Beşiktaş`ta başkan Fikret Orman`ın istifa kararının ardından yönetim kurulundan ilk açıklama üyelerden Deniz Atalay`dan geldi. Atalay Fikret Orman`a devam etmesi için büyük bir baskı yapıldığını söylerken, ``İnsanlar telefonda ağlıyorlar, kulübe gelip ağlıyorlar. Beşiktaş`ın asbaşkanı olarak rahatsızlık duyduğum için bu açıklamayı yapma gereği hissettim diye konuştu. İlgili Haberi Oku