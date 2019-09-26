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Beşiktaş

SON DAKİKA | Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yönetim Kurulu toplantısı için Vodafone Park’ta!

Son dakika... Geçtiğimiz günlerde istifa kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu toplantısı için Vodafone Park'a geldi. Orman'ı yaklaşık 40 kadar taraftar karşıladı ve istifa etmemesi için talepte bulunurken bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

26 Eylül 2019 11:11

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, istifa kararı sonrasında yönetim kurulu toplantısı için Vodafone Park’a geldi.

Orman’ı “Böyle ayrılık olmaz” ve “Başkan Beşiktaş’ı bırakma” pankartlarıyla karşılarken bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

“Başkanım, sen bu kulüp için neler yaptın, bırakıp gidemezsin. Bu kararından vazgeç. Senin arkandayız, bizi bırakma” diyen taraftarlar Orman’a sarılarak istifa kararından vazgeçmesini istedi.

Aracından inerek taraftarlarla buluşan Orman, “Hiçbir kulüp başkanına yapılmayanlar bana yapıldı” sözleriyle sitemde bulundu ve ardından taraftarlarla vedalaşarak stada girdi.

DETAYLAR BİRAZDAN…

25 Eylül 2019 Beşiktaş`ta Fikret Orman`a `Devam et baskısı` Beşiktaş`ta başkan Fikret Orman`ın istifa kararının ardından yönetim kurulundan ilk açıklama üyelerden Deniz Atalay`dan geldi. Atalay Fikret Orman`a devam etmesi için büyük bir baskı yapıldığını söylerken, ``İnsanlar telefonda ağlıyorlar, kulübe gelip ağlıyorlar. Beşiktaş`ın asbaşkanı olarak rahatsızlık duyduğum için bu açıklamayı yapma gereği hissettim diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:23 | 26 Eylül 2019
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