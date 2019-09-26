Son dakika! Beşiktaş’ta olağanüstü kongre kararı alındı…

Beşiktaş’ta, istifa kararı sonrasında siyah beyazlılarda yönetim kurulu ve başkan Fikret Orman Vodafone Park’ta bir araya geldi.

Yapılan toplantının ardından Fikret Orman istifasını rafa kaldırdı ve olağanüstü kongre kararı alındı. Beşiktaş’ta kongre 13 Ekim’de yapılacak, çoğunluk sağlanamazsa başkanlık seçimi 22 Ekim’e ertelenecek. Fikret Orman’ın yeniden başkan adayı olup olmayacağı henüz açıklanmadı.

Beşiktaş'ta istifa kararı alan Başkan Fikret Orman, yönetimi olağanüstü toplantı için Beşiktaş Park'ta topladı. Saat 11.00 sularında stada gelen Başkan Orman'a destek gösterilerinde bulunmak için siyah-beyazlı taraftarlar da stat önünde toplanmıştı.

Orman’ı “Böyle ayrılık olmaz” ve “Başkan Beşiktaş’ı bırakma” pankartlarıyla karşılarken bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı;

Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır. Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

SON DAKİKA | Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yönetim Kurulu toplantısı için Vodafone Park`ta! Son dakika... Geçtiğimiz günlerde istifa kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu toplantısı için Vodafone Park`a geldi. Orman`ı karşılayan taraftarlar istifa etmemesi için talepte bulunurken bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. İlgili Haberi Oku