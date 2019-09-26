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Son dakika! Anadolu Efes 79-74 Fenerbahçe Beko | Cumhurbaşkanlığı Kupası
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Son dakika! Anadolu Efes 79-74 Fenerbahçe Beko | Cumhurbaşkanlığı Kupası

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kupası, Anadolu Efes'in oldu! Gaziantep'in ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes kupanın sahibi oldu.

26 Eylül 2019 20:50

Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı 35. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Anadolu Efes’le Fenerbahçe Beko bir araya geldi. Nefes kesen mücadelede kazanan ve kupanın sahibi olan taraf 79-74’lük skorla üst üste 2. kez toplamda da 12. kez Anadolu Efes oldu.

En değerlisi Simon!

Anadolu Efes’te 22 sayıyla oynayan Krunoslav Simon maçın en skorer oyuncusu oldu ve aynı zamanda MVP (en değerli oyuncu) seçildi. Efes’te aynı zamanda Vasilije Micic, 16 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle karşılaşmaya damga vurdu. Fenerbahçe’de ise Derrick Williams, 16 sayıyla takımının en skorer ismiydi.

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Kerem Baki

ANADOLU EFES: Rodrigue Beaubois (6), Doğuş Balbay (2), Vasilije Micic (16), Alec Peters (12), Bryant Dunston (15), Krunoslav Simon (22), Sertaç Şanlı (6)

FENERBAHÇE BEKO: Nando De Colo (4), Melih Mahmutoğlu (11), Nikola Kalinic (13), Derrick Williams (16), Ahmet Düverioğlu (9), Ali Muhammed (5), Stimac (8), Sloukas (8)

1’İNCİ PERİYOT: 19-20

İLK YARI: 39-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-52

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Son güncelleme 21:32 | 26 Eylül 2019
anadolu efes Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Beko
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
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