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Sivasspor’un Alanyaspor kadrosu belli oldu
Sivasspor

Sivasspor’un Alanyaspor kadrosu belli oldu

Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacak olan Sivasspor, sakatlığı bulunan Emre Kılınç'ın yokluğunda Antalya'ya gitti.

26 Eylül 2019 11:36

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için Antalya’ya hareket etti.

Kulüp tesislerinde toplanan kırmızı-beyazlı ekip, kara yoluyla Kayseri’ye gitti. Kayseri’den hava yolu ile Antalya’ya gidecek olan Sivasspor, oradan Alanya’ya geçerek karşılaşmanın hazırlıklarını burada sürdürecek.

Sivasspor’un kafilesinde şu futbolcular yer aldı;

“Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman, Paul Papp, Marcelo Goiano, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Isaac Cofie, Volkan Eğri, Abdou Razack Traore, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare, Arouna Kone ve Hugo Vieira.”

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması, 28 Eylül Cumartesi saat 17.30’da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda başlayacak. Karşılaşmada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Son güncelleme 11:36 | 26 Eylül 2019
Demir Grup Sivasspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
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