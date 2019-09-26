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Ryan Babel’den deprem paylaşımı! ‘Acil durum planı nedir?’
Diğer Sporlar

Ryan Babel’den deprem paylaşımı! ‘Acil durum planı nedir?’

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

26 Eylül 2019 15:22

İstanbul’da yaşanan ve şiddetli şekilde hissedilen 5.8’lik depremin ardından Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ryan Babel de yaşadığı durumu twitter hesabından paylaştı. İstanbul'da 5.8 şiddetindeki deprem birçok ilçede çok ciddi şekilde hissedildi. Silivri açıklarında meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Yaşanan korku sonrası sosyal medyada birçok paylaşım yapılırken Galatasaray’ın yıldızı Ryan Babel de İstanbul’da yaşadığı ilk deprem deneyimini takipçileriyle paylaşıp sitem etti…

26 Eylül 2019 Galatasaray yöneticisinden paylaşım! ``Devasa stat salıncak gibi sallandı...` Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, İstanbul`da bugün yaşanan depremin ardından Türk Telekom Stadı`nın beşik gibi sallandığını belirten bir tweet paylaştı. İlgili Haberi Oku

Babel twitter hesabından yaptığı paylaşımda: “İstanbul’da ilk deprem deneyimi. Trafik zaten kötüydü, ama şu anda görseniz… Acil durum planı nedir?” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 15:26 | 26 Eylül 2019
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