Ryan Babel’den deprem paylaşımı! ‘Acil durum planı nedir?’

İstanbul’da yaşanan ve şiddetli şekilde hissedilen 5.8’lik depremin ardından Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ryan Babel de yaşadığı durumu twitter hesabından paylaştı. İstanbul'da 5.8 şiddetindeki deprem birçok ilçede çok ciddi şekilde hissedildi. Silivri açıklarında meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Yaşanan korku sonrası sosyal medyada birçok paylaşım yapılırken Galatasaray’ın yıldızı Ryan Babel de İstanbul’da yaşadığı ilk deprem deneyimini takipçileriyle paylaşıp sitem etti…

Galatasaray yöneticisinden paylaşım! ``Devasa stat salıncak gibi sallandı...` Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, İstanbul`da bugün yaşanan depremin ardından Türk Telekom Stadı`nın beşik gibi sallandığını belirten bir tweet paylaştı. İlgili Haberi Oku

Babel twitter hesabından yaptığı paylaşımda: “İstanbul’da ilk deprem deneyimi. Trafik zaten kötüydü, ama şu anda görseniz… Acil durum planı nedir?” ifadelerini kullandı.