Real Madrid’de sakatlıkların sebebi ne? Ortalığı karıştıran görüntü…

İspanya ekiplerinden Real Madrid birçok yıldızını sakatlığa kurban vermenin şokunu yaşarken sakatlıklara neden olan şeyin ne olduğu konusunda ilginç iddialar ortaya atıldı.

Hazırlık döneminde Eden Hazard, Luka Modric, James Rodriguez, Marcelo ve Thibaut Courtois sakatlıkları nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalırken son olarak Marco Asensio, Ferland Mendy ve Luka Jovic de sakatlar kervanına katıldı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane yaşanan sakatlıkları yoğun fikstüre bağlarken, “Milli Takım arasından sonra 21 günde 7 maç yaptık ve şimdi bir tane daha oynayacağız. Oyuncular makine değil ve bazıları hiç durmuyor. Modern futbolcular 3 günde bir maç oynuyor. Dinlenmek için vakit yok” ifadelerini kullandı.

Ancak Twitter’da dolaşan bir video, sorunun Real Madrid’in salonda yaptığı kuvvet antrenmanlarından kaynaklandığını işaret eder nitelikte.

Real Madrid’in resmi hesabından paylaştığı çalışmada Karim Benzema ve Luka Modric gibi isimlerin bacak çalışması hareketini yanlış biçimde yaptığı görülüyor.

Birçok kişi sosyal medyada yayılan bu görüntüyü eleştirirken bir kullanıcı, “Normal bir spor salonu kullanıcısı bile bunların normal olmadığını söyler. Yemin ederim böyle bir şey görmedim. Real Madrid gibi bir kulüpte böyle bir şey nasıl olabilir, inanılmaz” şeklinde yorum yaptı.

Mendy injured. I really do wonder how Madrid has injured players so often. What's that? This is a video of them working out? Never mind what I said. pic.twitter.com/wDB4CmJeaT

— Xav Salazar (@XavsFutbol) September 24, 2019