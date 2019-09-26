Real Madrid La Liga’da liderliği sürdürdü

Ev sahibi Real Madrid karşılaşmaya Areola, Odriozola, Sergio Ramos, Nacho, Éder Militão, Kroos, Casemiro, Lucas Vázquez, Valverde, Jović, Vinícius Júnior 11’i ile çıktı.

Konuk Osasuna ise maça ubén, Roncaglia, Lillo, Raúl Navas, Estupiñán, Fran Mérida, Ibáñez, Rubén García, Moncayola, Brandon, Cardona 11’i ile başladı.

Real Madrid, 36. dakikada Vinicius Junior’ın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. İlk yarı, Real Madrid’in 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın kontrolünü elinden bırakmayan Real Madrid, 72. dakikada Rodrygo ile durumu 2-0 yaptı ve maç da bu skorla tamamlandı. 3 puanın sahibi Real Madrid, 14 puanla liderliğini sürdürdü.