Ozan Kabak’tan Milli Takım açıklaması: ‘Şenol Güneş ve David Wagner kalmamın daha iyi olacağına karar verdi’

Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, sakatlığı ve milli takımdaki durumu hakkında kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Ozan Kabak, Gelsenkirchen’deki hayatının yanı sıra takımdaki ortam hakkında da açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı ve milli takım hakkında gelen soruyu yanıtlayan Ozan Kabak, “İyi durumdayım, umarım yakın zamanda forma giyerim. Bir futbolcu için sakatlıktan daha kötü bir şey yoktur. Milli Takım konusu sadece benim kararım değildi. Şenol Güneş ve David Wagner, Schalke’de takımla kalmamın daha iyi olacağına karar verdiler. Onların tavsiyelerine uydum. Şenol Güneş ile iletişim halindeyiz. Beni düzenli olarak arıyor ve durumumu soruyor. Beni yakından izlediğini hissediyorum. Tekrar çağrılırsan benim için ülkemi temsil etmek büyük onur olur.” dedi.

“SOYUNMA ODASINDA ALMANCA KONUŞUYORUM”

Takımdaki yaşantısına değinen Ozan Kabak, “Ahmed Kutucu, Suat Serdar ve Levent Mercan ile birlikte çok zaman geçiriyoruz. Almanca’yı geliştirmeme yardı ediyorlar. Her geçen gün daha iyi oluyor. Soyunma odasında konuşabiliyorum ve birçok şeyi anlıyorum. Annem benimle birlikte kalıyor. Babam ve kardeşlerim çok ziyaret ediyor. Gelsenkirchen ve Ruhr bölgesini seviyoruz. Buradaki kafe ve restoranlara artık hakimim. Taraftarlar takımın bir parçası olduğumu bana hissettiriyorlar. Deplasmanda da inanılmaz destekliyorlar.” ifadelerini kullandı. Milli takımın Arnavutluk maçı genel bilet satışı başladı A Milli Futbol Takımı`nın EURO 2020 Elemeleri`nde 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile İstanbul`da yapacağı maçın genel bilet satışı başladı. İlgili Haberi Oku