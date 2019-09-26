Mecnun Otyakmaz: ‘Sürekli hata yapan hakemleri futboldan uzaklaştırmalıyız’

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, başarısız kulüp başkanı, teknik direktör ve futbolcularla yolların ayrıldığı gibi sürekli hata yapan başarısız hakemlerin de yerlerini yenilere bırakmaları gerektiğini belirtti.

Otyakmaz, yaptığı açıklamada, ligde son haftalarda sıkça hakem hataları yaşandığına dikkati çekti.

Hakem hatalarından daha çok Anadolu kulüplerinin mağdur edildiğini savunan Otyakmaz, “Geçmişte şampiyonluk yaşamış takımlara karşı birtakım hatalar olduğu zaman çok ses çıkartılıyor ama diğer Anadolu kulüplerinin, hakemlerin insicamını bozmamak adına, çok fazla açıklama yapmayan, açıklama yapsa bile basında çok fazla yer bulamayan kulüplerin feryatları pek dikkate alınmıyor, göz ardı ediliyor.” dedi.

Ufak tefek hakem hatalarında kamuoyuna mesaj vermek adına yapılan söylemlerin Türk futboluna hiç bir fayda sağlamadığına dikkati çeken Otyakmaz, bu durumun hakemlerin insicamını ve psikolojilerini bozduğunu ve daha fazla hata yapmalarına sebebiyet verdiğini dile getirdi.

“BU KADAR HATA YAPILMASI VİCDANLARI YARALIYOR”

Otyakmaz, şampiyonluk yaşamış takımların hakemlere karşı biraz daha hoşgörülü olması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“Her insan hata yapar. Hakemlerimizin hatası da olacaktır ama göz göre göre gerçekleşen, hem de VAR sisteminin hayata geçmiş olmasına rağmen bu kadar hata yapılması gerçekten vicdanları yaralıyor. Marka değerimize büyük yara veriyor, bunların bir an önce kalkmasını arzu ediyoruz. Yeni, güvendiğimiz, çok güvendiğimiz bir federasyon yönetimimiz var. Yeni bir MHK var, ama aynı hakemlerle maalesef devam etmek durumundayız. Artık yeni hakemlerimizi futbolun içine katmamız lazım. Mesela bir başkan hata yaparsa iyi ekonomisi olan bir kulübü kötü bir hale getirirse yerinde duramıyor, başka bir başkan geliyor. Yine aynı şekilde bir teknik direktör çok fazla hata yaparsa puan toplayamazsa görevine son veriliyor. Bir futbolcu görevini iyi yapamaz, kötü futbol oynarsa takımdan gönderiliyor. Ama hakemlerimiz kötü maç da yönetse çok büyük infiallere sebep olacak hatalar da yapmış olsa en fazla birkaç hafta veya 10 hafta sonra yeşil sahalara geri dönebiliyor. Çok önemli hata yapanları, bunu artık sürekli yapanları futboldan uzaklaştırmalıyız. Yerine yeni hakemleri almamız gerektiğini düşünüyorum.”

“HAKEMLERİMİZ MAALESEF BİRAZ FORMSUZ”

Önemli olanın hataları Türk futbolundan uzak tutmak olduğunu ifade eden Otyakmaz, “Son 5 haftada hakemlerimiz pek geçerli not alamadılar. Formda olan hakemlerimiz var, iyi maçlar da var ama yine gündemi meşgul edecek hataları da maalesef ilk 5 haftada yaşadık. Hakemlerimiz maalesef biraz formsuz. Tabii düzeleceğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Otyakmaz, MHK Başkanı Zekeriya Alp’e ve UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan’a güvendiğini belirterek, “Artık eskisi gibi değil, hem teknoloji var hem de imkanlarımız var. Artık bu sorunların bir an önce bitmesini arzu ediyorum. Onlara da güvendiğimizi tekrar söylemek istiyorum ama bu güven ister istemez sonsuz bir güven olmuyor. Çünkü onlara ne kadar güvenirseniz güvenin, sahada ve uygulamada bariz hatalar oluşunca o güven de sarsılıyor.” ifadelerini kullandı.

“KENDİ BÜTÇEMİZDE KALMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Yaklaşık 15 senedir Sivasspor Kulübü Başkanlığı yapmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Otyakmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir defa çok vakit harcıyoruz. Bütün samimi duygularımız ile hizmet etmeye çalışıyoruz. Güzel bir ekip var. Mecnun Otyakmaz ismi biraz ön plana çıkmış olsa da arkamızda yıllardır beraber olduğumuz bir yönetim kurulumuz ve bir istikrar var. İyi niyetli insanlardan oluşmuş, sadece tek hedefi Sivasspor’a hizmet etmek olan, futbolu seven, beyninin arkasında başka planları olmayan bir grubuz. Kendi bütçemizde kalmaya gayret ediyoruz. Borçlandırmadan, takımı zor duruma düşürmeden, diğer kulüplerin düştüğü duruma düşmeden idare etmeye gayret ediyoruz. Taraftarımız, şehrimizin insanı da bu konuda bizi takdir ediyor, biz de elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz.”

Takımlarını her şartta destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin maçlarında taraftar sayısının ve desteğinin daha da artması gerektiğini sözlerine ekledi.