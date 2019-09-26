Mark Cuban: ‘Michael Jordan bugün de 40 sayı ortalama ile oynardı!’

NBA takımlarından Dallas Maverciks’in sahibi ünlü iş insanı Mark Cuban, katıldığı bir radyo programında Michael Jordan hakkında ilginç bir açıklamada bulundu. Cuban, pek çok otorite tarafından gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncusu olarak kabul edilen efsane Michael Jordan’ın günümüzde oynamış olsa da bir efsane olacağını söyledi.

Jordan’ın günümüzde de başarılı olacağını düşünen Cuban, “Michael Jordan, bugünün NBA’inde de rakiplerinin canına okurdu. Charles Oakley ya da Rick Mahorn, her içeri girdiğinde kendisini indirmeyeceği için vücudu daha taze olurdu. Bugünkü mücadelesi nasıl daha iyi üçlük atabileceği üzerine olurdu ve bugün birçok oyuncunun yaptığı gibi, o da bunu başarırdı. Bugünün oyununda 40 sayı ortalama yakalardı” diye konuştu. Semih Erden`den yabancı kuralına eleştiri Pınar Karşıyakalı basketbolcu Semih Erden: Yabancı kuralının ardından Türk basketbolcular istedikleri süreleri bulamıyorlar. Bizde maalesef 3-4 isim dışındakiler kendi takımlarında fazla süre alamıyor dedi. İlgili Haberi Oku