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İnter gümbür gümbür! 5’te 5 yaptılar…
İngiltere Premier Lig

İnter gümbür gümbür! 5’te 5 yaptılar…

Serie A'nın 5. haftasında İnter sahasında konuk ettiği Lazio'yu 1-0 mağlup ederek 15 puanla liderlik koltuğunu Juventus'tan tekrar devraldı.

26 Eylül 2019 00:10

Serie A’da İnter, Giuseppe Meazza’da Lazio’yu konuk etti..

Denk geçen mücadelede golü erken bulan taraf ev sahibi ekip oldu. Antonio Conte’nin öğrencileri 23. dakikada Danilo D’Ambrosio ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci yarıda oyunun hakimiyetini elden bırakmayan Milano temsilcisi kalan dakikalarda gol olmayınca maçı 1-0 kazanarak 15 puanla liderlik koltuğunu Juventus’tan tekrar devraldı.

Serie A’da 5’te 5 yapan İnter, ligin 6. haftasında Sampdoria deplasmanına çıkarken Lazio ise sahasında Genoa’yı konuk edecek.

Son güncelleme 00:10 | 26 Eylül 2019
İNTER lazio serie a
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