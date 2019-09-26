İnter gümbür gümbür! 5’te 5 yaptılar…

Serie A’da İnter, Giuseppe Meazza’da Lazio’yu konuk etti..

Denk geçen mücadelede golü erken bulan taraf ev sahibi ekip oldu. Antonio Conte’nin öğrencileri 23. dakikada Danilo D’Ambrosio ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci yarıda oyunun hakimiyetini elden bırakmayan Milano temsilcisi kalan dakikalarda gol olmayınca maçı 1-0 kazanarak 15 puanla liderlik koltuğunu Juventus’tan tekrar devraldı.

Serie A’da 5’te 5 yapan İnter, ligin 6. haftasında Sampdoria deplasmanına çıkarken Lazio ise sahasında Genoa’yı konuk edecek.