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Hasan Kartal: Gelecek haftalarda başımızın ağrımaması için…
Çaykur Rizespor

Hasan Kartal: Gelecek haftalarda başımızın ağrımaması için…

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Medipol Başakşehir maçının zor geçeceğini söyleyerek sezonun ilerleyen haftalarında zorluk yaşamamak için mutlaka İstanbul'dan puanla dönmek istediklerini belirtti.

26 Eylül 2019 13:47

Süper Lig’de yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor’un kulüp başkanı Hasan Kartal, gelecek haftalarda işlerini zorlaştırmama adına bu maçtan mutlaka puan almak zorunda olduklarını söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son üç haftada galip gelemediklerini ve puan anlamında beklentilere cevap veremediklerini belirtti.

Özellikle son iki iç saha maçında sadece bir puan topladıklarını vurgulayan Kartal, bunu telafi etmek zorunda olduklarını kaydetti.

26 Eylül 2019 Başakşehir`in konuğu Çaykur Rizespor Süper Lig`in 6. haftasında perde Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla açılacak. İlgili Haberi Oku

Rakipleri Medipol Başakşehir’in son haftalarda yükselişe geçen ekiplerden olduğuna işaret eden Kartal, “Süper Lig’in en iyi kadrolarından birine sahipler. Son haftalarda ekip olarak iyi işler yapmaya başladılar. Hocaları Okan Buruk geçen sene birlikte çalıştığımız değerli bir isim. Biz de iyi bir teknik ekip ve oyuncu kadrosuna sahibiz. Biz de deplasmanlarda iyi oynuyoruz. Mücadelesi yüksek zor bir maç olacak.” dedi.

Ligin ilk yarısında alınan puanların takımların ikinci yarıda işlerini kolaylaştırdığına dikkat çeken Başkan Kartal, “Hedefimiz ligde hep yukarılarda kalmak. Oralara tutunarak ilerlemek. Bu nedenle son üç haftaki performansımızı unutup toparlanmalıyız. İşimizi zorlaştırmak istemiyoruz. Gelecek haftalarda başımızın ağrımaması için Rize’ye mutlaka puan veya puanlarla dönmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Dün İstanbul’a giderek çalışmalarını burada sürdüren yeşil-mavili ekipte eksik oyuncu bulunmazken, Attamah ise üç sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor.

Son güncelleme 13:47 | 26 Eylül 2019
Çaykur Rizespor Hasan Kartal süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
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