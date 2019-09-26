SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Medyanın ‘İmamoğlu’ sansürüne tepki
Gençlerbirliği evinde turladı | Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur
Ziraat Türkiye Kupası

Gençlerbirliği evinde turladı | Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında konuğu Osmaniyespor'u 2-0'la geçerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

26 Eylül 2019 19:00

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Osmaniyespor’u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

13. dakikada kullanılan köşe atışı sonrasında ceza yayının hemen önünde topla buluşan Rahmetullah Berişbek’in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

55. dakikada Osmaniyespor’da kaleciyle defans arasında anlaşmazlık yaşanınca ev sahibi Gençlerbirliği 2-0 öne geçti. Osmaniyespor defanstan top çıkarırken Hamit Bayraktar meşin yuvarlağı kaleci Alp Arda’ya vermek istedi ancak kaleci kalesini terk edince top ağlarla buluştu: 2-0

Gençlerbirliği karşılaşmayı 2-0 kazandı.

26 Eylül 2019 Gazişehir Gaziantep 4 golle 4. turda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu`nda Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantepspor, deplasmanda, BAL 6. Grup`ta mücadele eden Büyük Anadolu Kırıkkalespor`u 4-0 yenerek 4. tura yükseldi. İlgili Haberi Oku

Stat: Eryaman

Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Gençlerbirliği: Abdoulaye Diallo, Halil İbrahim Pehlivan, Bjarsmyr, Erdem Özgenç, Soner Dikmen (Dk. 54 Sadio Diallo), Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk. 60 Candeias), Seuntjens, İlker Karakaş (Dk. 76 Ayite)

Osmaniyespor: Alp Arda, Kerim Bölük, Hamit Bayraktar, Onur Kızıltaş, Burak Kara (Dk. 66 Furkan Demir), Semih Üstün, Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Buğrahan Baran), Cihad Ateş, Taşkın Kartal (Dk. 54 Hasan Aktürk), Vedat Saygı, Hamza Türkmen

Goller: Dk. 13 Rahmetullah Berişbek, Dk. 55 Hamit Bayraktar (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 4 Soner Dikmen, Dk. 35 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Dk. 45 Hamit Bayraktar, Dk. 72 Semih Üstün (Osmaniyespor)

Son güncelleme 19:00 | 26 Eylül 2019
Gençlerbirliği Osmaniyespor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Yarın - 20:30
-
Caykur Rizespor
Denizlispor
28/09/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR