Galatasaray’ın rakibi PSG 22 maç sonra kaybetti!

Ligue 1’de 7.haftaya lider giren PSG seyircisi önünde Reims’i ağırladı.

Konuk ekip Reims, 29. dakikada Hassane Kamara ve 90+4. dakikada Boulaye Dia’nın kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Evinde en son 12 Mayıs 2018’de Rennes’e 2-0 kaybeden Paris ligde 22 maç aranın ardından iç sahada kaybetti. PSG, ayrıca tüm kulvarlarda 64 maç sonra gol atamadı.

Bu sonuçla PSG 15 puanda kalırken Reims 11 puana yükseldi. Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 1 Ekim’de Galatasaray’a konuk olacak.