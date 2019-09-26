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Son Dakika: Son dakika: Yeni İstanbul depremi 5.8’le salladı! Valilikten açıklama…
Galatasaray yöneticisinden paylaşım! ”Devasa stat salıncak gibi sallandı…’
Diğer Sporlar

Galatasaray yöneticisinden paylaşım! ”Devasa stat salıncak gibi sallandı…’

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, İstanbul'da bugün yaşanan depremin ardından Türk Telekom Stadı'nın beşik gibi sallandığını belirten bir tweet paylaştı.

26 Eylül 2019 14:29

İstanbul’da 5.8 şiddetindeki deprem birçok ilçede çok ciddi şekilde hissedildi. Silivri açıklarında meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Yaşanan korku sonrası sosyal medyada birçok paylaşım yapılırken Galatasaray Kulübü Başkanı Yardımcısı Yusuf Günay da sallantının boyutunu Seyrantepe’deki Türk Telekom Stadı’ndan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Deprem anında TT Arena’da bulunan Galatasaray Yöneticisi Yusuf Günay sallantının şiddetiyle ilgili olarak, ”Devasa Stat bile salıncak gibi sallandı, Allah korusun” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 14:51 | 26 Eylül 2019
deprem Türk Telekom Stadı Yusuf Günay
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
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