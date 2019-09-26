Galatasaray yöneticisinden paylaşım! ”Devasa stat salıncak gibi sallandı…’

İstanbul’da 5.8 şiddetindeki deprem birçok ilçede çok ciddi şekilde hissedildi. Silivri açıklarında meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Yaşanan korku sonrası sosyal medyada birçok paylaşım yapılırken Galatasaray Kulübü Başkanı Yardımcısı Yusuf Günay da sallantının boyutunu Seyrantepe’deki Türk Telekom Stadı’ndan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Deprem anında TT Arena’da bulunan Galatasaray Yöneticisi Yusuf Günay sallantının şiddetiyle ilgili olarak, ”Devasa Stat bile salıncak gibi sallandı, Allah korusun” ifadelerini kullandı.