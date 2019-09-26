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Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray

Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray, dev derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılıların eski golcüsü Johan Elmander de antrenmanı takip etti.

26 Eylül 2019 17:37

Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 pas oyunu ile devam eden antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Galatasaray’da 2011-2013 yılları arasında forma giyen İsveçli futbolcu Johan Elmander da antrenmanı ziyaret etti. Elmander, teknik direktör Fatih Terim’e, teknik heyete ve oyunculara başarılar diledi. Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek. 26 Eylül 2019 Ryan Babel`den deprem paylaşımı! `Acil durum planı nedir?` Galatasaray`ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel İstanbul`da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:37 | 26 Eylül 2019
galatasaray johan elmander süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
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