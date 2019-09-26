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Fikret Orman’a Abdullah Avcı ve futbolculardan ziyaret
Beşiktaş

Fikret Orman’a Abdullah Avcı ve futbolculardan ziyaret

Beşiktaş'ta Fikret Orman'a görevde kal baskısı yapılmaya başlandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın ardından dün siyah-beyazlı futbolcular, Fikret Orman’ın Arnavutköy’deki evine giderek kararından vazgeçirmek için görüşmeler yaptı.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 26 Eylül 2019 07:43

7.5 yıllık Beşiktaş'taki başkanlık kariyerine nokta koyan Fikret Orman ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Önceki gün Teknik Direktör Abdullah Avcı ve birkaç yönetici Fikret Orman'ın Arnavutköy'deki evine giderek görevde kalması yönünde baskı yapmıştı. Fikret Orman, Abdullah Avcı'ya “Sen görevine devam et, şampiyon olacağınıza inanıyorum” diyerek kararından dönmeyeceğini ifade etmişti.

KAPTANLAR DUYGULANDIRDI

Fikret Orman'ın dünkü misafirleri ise siyah-beyazlı futbolcular oldu. Takım kaptanları Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz'la birlikte takımın bazı önemli isimleri, “Bizi bırakma başkan. Daha yaşayacağımız şampiyonluklar var” ifadeleriyle duygusal bir konuşma yaptı.

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Bugün de kulüp çalışanları Fikret Orman'ın yanına giderek kalması yönünde destek verecek.

Kulislerde bir iddiaya göre Fikret Orman'ın, Olağanüstü Seçimli Kongre kararı alacağı ve yeni bir yönetimle yeniden aday olacağı belirtildi.

Son güncelleme 07:43 | 26 Eylül 2019
beşiktaş fikret orman
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