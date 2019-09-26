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Fenerbahçe

Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları… Emre ve Isla ayrı çalıştı

Fenerbahçe Süper Lig'in 6.haftasında oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu ile Isla, takımdan ayrı çalıştı. Moses ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

26 Eylül 2019 12:58

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 25 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanda dayanıklılık ve kuvvet çalışmasının da yer aldığı minyatür kale maçlar yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi. Sarı-lacivertli futbolculardan Emre Belözoğlu ile Mauricio Isla, takımdan ayrı çalıştı. MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues’in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Victor Moses’ın ise özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Antrenmanı sarı-lacivertli futbol takımının sportif direktörü Damien Comolli ile idari menajeri Volkan Ballı da takip etti.

Son güncelleme 13:57 | 26 Eylül 2019
can bartu tesisleri derbi emre belözoğlu Fenerbahçe galatasaray idman isla
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
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