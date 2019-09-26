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Ergin Ataman: ‘Sezona kupayla başladık’
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Ergin Ataman: ‘Sezona kupayla başladık’

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu yenip şampiyon oldukların maçın ardından, "Sezona kupayla başladık" dedi.

26 Eylül 2019 22:37

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes’te, kupa töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör Ergin Ataman, zor bir maçın ardından zafere ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Ataman basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sezon başı olmasına rağmen iyi bir maç oldu bizim için. İlk yarı başa baş geçti. İkinci yarı ise aynı oyunumuzu savunmamızı sertleştirerek devam ettik. 3. periyotta ciddi bir farka gittik. Son periyotta da bize yaklaşmalarına rağmen kazanmasını bildik. Sezona kupayla başladık.” 26 Eylül 2019 Zeljko Obradovic: `Bu maç sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor` Fenerbahçe Beko Başatrenörü Zeljko Obradovic, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının ardından yaptığı açıklamada, Bu maç sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:37 | 26 Eylül 2019
anadolu efes Cumhurbaşkanlığı Kupası Ergin Ataman Fenerbahçe Beko
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
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