Ergin Ataman: ‘Sezona kupayla başladık’

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes’te, kupa töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör Ergin Ataman, zor bir maçın ardından zafere ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Ataman basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sezon başı olmasına rağmen iyi bir maç oldu bizim için. İlk yarı başa baş geçti. İkinci yarı ise aynı oyunumuzu savunmamızı sertleştirerek devam ettik. 3. periyotta ciddi bir farka gittik. Son periyotta da bize yaklaşmalarına rağmen kazanmasını bildik. Sezona kupayla başladık.” Zeljko Obradovic: `Bu maç sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor` Fenerbahçe Beko Başatrenörü Zeljko Obradovic, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının ardından yaptığı açıklamada, Bu maç sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor dedi. İlgili Haberi Oku