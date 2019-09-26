Dünya Atletizm Şampiyonası´nda Yasmani Copello piste çıkıyor

Katar´ın başkenti Doha´da yarın başlayacak olan 17’nci Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), Dünya Atletizm Şampiyonası´nın ilk gününde 11 branşta yarışma yapılacak. İlk günün madalya verilecek tek yarışması kadınlar maraton, gece saat 23.59´da start alacak.

Dünya Atletizm Şampiyonası´nın ilk gününde pistteki yarışmalarda Türkiye adına Yasmani Copello 400 metre engelli, Özlem Kaya ve Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engel seçme yarışına çıkacak. Üç adımda ise 17.37´lik Türkiye rekorunu elinde tutan Necati Er finale kalabilmek için mücadele verecek.

Dünya Şampiyonası´nın ilk günü son yarışında ise Elvan Abeylegesse ve Fadime Suna Çelik maratonda yarışacak. 69 atletin mücadele edeceği kadınlar maraton saat 23.59´da Doha kent merkezindeki sahil şeridinde yapılacak. Yüksek sıcaklık nedeniyle şampiyona tarihinde ilk kez bir maraton yarışı gece yarısı gerçekleşecek.

İlk günün programında yarışacak Türk atletlerin yarışma saatleri ve branşları şöyle:

18:55 – Özlem Kaya (3000m su engelli, 1. seri)

19:11 – Tuğba Güvenç (3000m su engelli, 2. seri)

19:25 – Necati Er (Üç adım atlama B Grubu)

21:07 – Yasmani Copello (400m engelli, 5. seri)

23:59 – Fadime Suna-Çelik ve Elvan Abeylegesse (Kadınlar maraton)

(FOTOĞRAFLI)

DHA-Spor – Katar – Ercan ATA 2019-09-26 12:22:50