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Derbi için geri sayım başladı! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray

Derbi için geri sayım başladı! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ilk TT Arena’da oynanacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

26 Eylül 2019 10:07

Süper Lig’de heyecan devam ederken iki takımın taraftarı sabırsızlıkla Galatasaray Fenerbahçe derbi maçını bekliyor. Dünyanın sayılı karşılaşmaları arasında yer alan derbi mücadelesinde atmosfer her zamanki gibi görülmeye değer olacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri Çarşamba günü satışa sunulacak. Bilet fiyatları 1500 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

1. Kategori 1.500 TL 2. Kategori 1.300 TL 3. Kategori 1.200 TL 4. Kategori 1.200 TL 5. Kategori 1.000 TL 6. Kategori 800 TL 7. Kategori 600 TL 8. Kategori 400 TL 9. Kategori 350 TL 10. Kategori 225 TL 11. Kategori 200 TL 12. Kategori (Misafir) 200 TL

Son güncelleme 10:07 | 26 Eylül 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
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