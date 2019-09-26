Cristiano Ronaldo’dan şaşırtan istatistik! İtalya’nın en kötü ikinci frikikçisi…

Juventus’un dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun, alışık olduğumuz frikik gollerini İtalya’da bir türlü sergileyememesi gündem oldu.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Juventus formasıyla ligde kullandığı 18 serbest vuruştan hiçbirini gole çevirmeyi başaramadı ve lig tarihinin en kötü ikinci frikikçisi oldu.

Geçen sezon Frosinone formasıyla 21 frikik denemesinde bulunan Camillo Ciano ise Portekizli oyuncunun önünde birinci sırada yer alıyor.

Manchester United ve Real Madrid formasıyla sayısız frikik golüne atan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi istatistikleri göz önüne alındığında daha da kötü bir tabloyla karşılaşıyor.

Başarılı futbolcunun kullandığı 24 frikikten 15’i baraja çarparken, 2 vuruşu direkt auta gitti ve 7 tanesi de kaleci tarafından kurtarıldı.

Juventus’un bir başka yıldızı Miralem Pjanic ise Portekizli futbolcuya göre daha iyi bir sicile sahip. Bosna Hersekli orta saha oyuncusu kullandığı son 6 frikikten birini gole çevirdiği.

YILLAR GEÇTİKÇE GERİLEME YAŞADI!

Manchester United kariyeri boyunca attığı frikik gollerinde yüzde 11 başarı sağlayan Portekizli futbolcunun, Real Madrid’de bu oranı yüzde 8.1’e gerilemişti.

İspanya’da Madrid formasıyla oynadığı 594 maçta 41 gol atan Ronaldo, 2015 yılında da benzer bir sorunla karşılaşmıştı. Yıldız futbolcu 2014 yılından 2015’e kadar yaklaşık 1 sene boyunca kullandığı 51 serbest vuruşu golle sonuçlandıramamıştı.

Öte yandan Ronaldo’nun bireysel anlamdaki ezeli rakibi Lionel Messi, Ocak 2018’te oynanan Alaves maçında attığı frikik golüyle Ronaldo’yu (20) geçip 2003-04 sezonundan beri La Liga’da en çok frikik golü atan isim olmuştu.