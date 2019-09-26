Bülent Korkmaz: VAR 2 haftadır doğru şekilde çalışmıyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Sözlerine geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesi ile başlayan Korkmaz, “Kasımpaşa maçında iyi oynamadık. Kırılma anları lehimize dönmedi. Verilmeyen penaltı oyunun şeklini değiştirdi. Tekrar söylemek istiyorum, 2 haftadır VAR sistemi maalesef doğru bir şekilde çalışmıyor. Orta hakem hata yapabilir. Ama VAR hakemi yapamaz. Yaparsa art niyet var diyorum. Çözüme ulaştıracak kişiler belli. Bunu hem oyunun seyri, hem de hak ve hukuk açısından söylüyorum” ifadelerinde kullandı.

“Reaksiyon vermeliyiz”

Bu hafta oynayacakları Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşması ile ilgili görüşlerini de aktaran Korkmaz, “İyi durumdayız. Sakatlarımız iyileşmeye başladı. Doğukan 1-2 gün içinde takımla birlikte antrenmanlara başlar. Bu hafta bir reaksiyon göstermemiz gerektiğine, takımımın da bunu yapacağına inanıyorum. Taraftarımızın desteğiyle umarım bunu başarırız” diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Korkmaz, kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı ile ilgili sorulan soruya, “Çok uzun zamandır hafta başında düşündüğümüz kadroyu hafta sonunda çıkaramıyoruz. Sakatlıklar, hastalıklar ve farklı nedenlerle bunu başaramadık. Örneğin son maçta Celustka hastalandı. Gelson Dala'yı düşünürken maalesef üzücü bir olay yaşadı. İlk 11 her zaman için istediğimiz kadrodur ama Doğukan ve Amilton'un iyileşme sürecini de göz önünde bulundurmak lazım” yanıtını verdi.

“Savaşmayı severim”

Baskı hissedip hissetmediği ile ilgili soruyu da yanıtlayan Korkmaz, “Ben yıllardır baskıya alışık yaşadım. Medya ve tribün baskısını hep gördüm. Buna alışık bir insanım. Hayatımız baskı ve stresle geçti. Taraftarın tepkisine saygı duyuyorum. Kimin haklı olduğunu sezon sonunda göreceğiz. Benim karakterimde sonuna kadar mücadele etmek var. Ben hayatım boyunca saha içi ve dışında mücadele ettim. Dolayısıyla savaşı, savaşmayı çok severim. Bugüne kadar kaybettiğim de olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Bu durum Antalyaspor'da da geçerli olacak” karşılığını verdi.