Belhanda mı? Kruse mi? ‘On’ların derbisi

Türkiye’nin kilitlendiği cumartesi günkü derbiye sayılı gün kala iki takımın 10 numaraları, anahtar isim olmaya aday…

Galatasaray'da Younes Belhanda, Fenerbahçe'de ise Max Kruse, öne çıkacak isim olmak istiyor. Belhanda, çenesindeki kırıklara rağmen maske ile dünkü idmana çıktı; derbide de oynayacak. Belhanda, Cimbom'un bu sezonki en çok isabetli şut çeken ismi durumunda. Faslı yıldızın oynadığı 57 lig maçında Galatasaray yüzde 70 galibiyet oranıyla 40 kez kazandı. Onun olmadığı 16 mücadelede ise galibiyet oranı yüzde 37.5'e geriledi.

‘GERÇEK FENERLİ' OLMAK İSTİYOR

Fenerbahçe için de Max Kruse hayati önemde… Sezonun flaş transferlerinden olan Alman yıldız, geride kalan beş haftada verdiği 4 gol pasıyla ‘asist krallığı'nda zirvede… Kruse, bu asist sayısına ise sadece 12 şut pasıyla ulaştı. Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de henüz golle buluşamadı. Gol siftahını derbide yaparak ‘Gerçek Fenerli' olmak isteyen Max Kruse'nin bir diğer amacı da Alex de Souza'nın Fenerbahçe'deki ilk sezonunda yaptığı asist sayısını geride bırakmak. 2004-05 sezonunda ilk kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Alex, 16 asistle o dönem kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

SON DAKİKA Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor Beşiktaş maçlarının hakemleri açıklandı Süper Lig`de bu hafta oynanacak iki dev maçın hakemleri belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş maçını ise Ali Palabıyık yönetecek. İlgili Haberi Oku

BELHANDA

– Çenesindeki kırıklar nedeniyle özel maske ile sahaya çıkacak.

– O yokken Galatasaray’ın galibiyet oranı %70'ten, %37.5'e düşüyor.

– Galatasaray’ın en çok isabetli şut çeken oyuncusu durumunda…

KRUSE

– Kruse, 12 şut pasında 4 asist yaparak ligde lider durumda…

– Alex de Souza'nın ilk sezonundaki 16 asisti geçmek istiyor.

– Türkiye'deki ilk golünü ezeli rakibe karşı atmanın peşinde…