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Başakşehir’in konuğu Çaykur Rizespor
Medipol Başakşehir

Başakşehir’in konuğu Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 6. haftasında perde Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla açılacak.

26 Eylül 2019 10:12

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Sezona istediği gibi giremeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 5 haftada ikişer mağlubiyet ve beraberlik ile 1 galibiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, ligin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 5 puanla 12’nci sırada giriyor.

Konuk Çaykur Rizespor ise 8 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Son güncelleme 10:12 | 26 Eylül 2019
Çaykur Rizespor Medipol Başakşehir süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
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