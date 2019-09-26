Arsenal’de kaptanlık için seçim

Carabao Cup’ta Arsenal, Nottingham Forest’i 5-0 mağlup etti. Sakatlıktan geri dönüş maçı olan ve maça kaptan olarak başlayan Rob Holding, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sezonunun başından bu yana takımın kaptanlarını belirlemeye çalışan Emery, beş kaptan belirlemek istediği daha önce açıklamıştı. Rob Holding’in açıklamasına göre İspanyol hoca son olarak tüm ekip arasında kapalı oylama yöntemine başvurdu.

Soyunma odasında özellikle Granit Xhaka’nın bulunmasının olumlu etkisini gördüklerini söyleyen İngiliz stoper, David Luiz eklemesinin de takım adına önemli olduğunu söyledi. Yaz boyunca Emery’nin de aklında kaptanlık için, özellikle ayrılıklar sonrası, Xhaka’nın olduğu biliniyordu.

Kaptanlıkla ilgili kendisine gelen soruları da yanıtlayan Holding, kaptanlık bandını taşımaktan çok memnun olduğunu ve ilerleyen zamanlarda bu görevin ona verilmesi durumunda çok mutlu olacağını söyledi.