Almanya’da milli tehdit! ‘Hiçbir oyuncumuzu göndermeyiz’

Almanya’da Bayern Münih ile Almanya Milli Takımı arasında ipler gelirdi. Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness oyuncuları Manuel Neuer'in yerine Andre Ter Stegen'in 1 numaralı kaleci seçilmesi ihtimaline karşılık Almanya Milli Takımı'nı adeta tehdit etti.
Bayern Münih Başkanı, “Ter Stegen'in Neuer'in yerine 1 numaralı kaleci seçilmesini asla kabul edemeyiz. Eğer bu karar alınmadan önce bilgilendirilmezsek, hiçbir oyuncumuzu milli takıma göndermeyiz” dedi.
CEVAP GECİKMEDİ
Almanya Milli Takımı Genel Menajeri Oliver Bierhoff, Bayern Münih’ten gelen sert açıklamaya yanıt verdi. FIFA kurallarını hatırlatan Bierhoff “Bunu yapamazlar. FIFA kuralları gereğince kulüpler, oyuncularını milli takımlara göndermek zorundalar” ifadelerini kullandı.