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Almanya’da milli tehdit! ‘Hiçbir oyuncumuzu göndermeyiz’
Almanya Bundesliga

Almanya’da milli tehdit! ‘Hiçbir oyuncumuzu göndermeyiz’

Alman devi Bayern Münih, Almanya Milli Takımı'nda kalenin Neuer yerine Ter Stegen'e emanet edileceği şeklindeki iddialar üzerine sert bir çıkış yaptı.

26 Eylül 2019 07:57

Almanya’da Bayern Münih ile Almanya Milli Takımı arasında ipler gelirdi. Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness oyuncuları Manuel Neuer'in yerine Andre Ter Stegen'in 1 numaralı kaleci seçilmesi ihtimaline karşılık Almanya Milli Takımı'nı adeta tehdit etti.

Bayern Münih Başkanı, “Ter Stegen'in Neuer'in yerine 1 numaralı kaleci seçilmesini asla kabul edemeyiz. Eğer bu karar alınmadan önce bilgilendirilmezsek, hiçbir oyuncumuzu milli takıma göndermeyiz” dedi.

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CEVAP GECİKMEDİ

Almanya Milli Takımı Genel Menajeri Oliver Bierhoff, Bayern Münih’ten gelen sert açıklamaya yanıt verdi. FIFA kurallarını hatırlatan Bierhoff “Bunu yapamazlar. FIFA kuralları gereğince kulüpler, oyuncularını milli takımlara göndermek zorundalar” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 07:57 | 26 Eylül 2019
almanya bayern münih neuer ter stegen
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