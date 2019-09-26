Akhisarspor’a şok! Bayburt İl Özel İdare penaltılarla turladı! | Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında geçen sezonun finalisti olan Akhisarspor, evinde ağırladığı TFF 2. Lig ekibi Bayburt İl Özel İdare’ye normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten müsabakada penaltılar sonucunda 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Hakan Ülker, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Ersin Erbay

Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Onur, İlke (Burhan dk. 102), Ali Kaan, Eray (Muhammet dk. 93), Taha (Rotman dk. 35), Bjarnason, Ergin, Hadzic (Erhan dk. 79)

Bayburt İl Özel İdare: Yunus Emre, Alper, İsmet, Ethem, Mahmut, Bilal, Azad, Sinan, Haydar (Yusuf dk. 104), Nevzat (Emre dk. 10, Sertan dk. 115), Tayyib (Burak dk. 92)

Penaltılar: Ergin ve Muhammet (Akhisarspor) Azat, Bilal, Sertan, Sinan (Bayburt)

Sarı kartlar: Ali Kaan (Akhisarspor), Haydar (Bayburt) Gençlerbirliği evinde turladı | Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında konuğu Osmaniyespor`u 2-0`la geçerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. İlgili Haberi Oku