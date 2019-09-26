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Akhisarspor’a şok! Bayburt İl Özel İdare penaltılarla turladı! | Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur
Ziraat Türkiye Kupası

Akhisarspor’a şok! Bayburt İl Özel İdare penaltılarla turladı! | Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde kupanın 2018 şampiyonu ve son finalisti Akhisarspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Bayburt İl Özel İdare'ye penaltılar sonucunda elendi.

26 Eylül 2019 23:09

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında geçen sezonun finalisti olan Akhisarspor, evinde ağırladığı TFF 2. Lig ekibi Bayburt İl Özel İdare’ye normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten müsabakada penaltılar sonucunda 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Hakan Ülker, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Ersin Erbay

Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Onur, İlke (Burhan dk. 102), Ali Kaan, Eray (Muhammet dk. 93), Taha (Rotman dk. 35), Bjarnason, Ergin, Hadzic (Erhan dk. 79)

Bayburt İl Özel İdare: Yunus Emre, Alper, İsmet, Ethem, Mahmut, Bilal, Azad, Sinan, Haydar (Yusuf dk. 104), Nevzat (Emre dk. 10, Sertan dk. 115), Tayyib (Burak dk. 92)

Penaltılar: Ergin ve Muhammet (Akhisarspor) Azat, Bilal, Sertan, Sinan (Bayburt)

Sarı kartlar: Ali Kaan (Akhisarspor), Haydar (Bayburt) 26 Eylül 2019 Gençlerbirliği evinde turladı | Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında konuğu Osmaniyespor`u 2-0`la geçerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:11 | 26 Eylül 2019
Akhisarspor bayburt il özel idare Ziraat Türkiye Kupası
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