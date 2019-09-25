Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor 3-2 Pazarspor

Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü eleme turu maçında İstanbulspor evinde konuk ettiği Pazarspor´u uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

6´ncı dakikada Pazarspor´un kullandığı serbest vuruş sonucu topla buluşan Onur Civelek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

16´ncı dakikada Papa Diouf ile yaptığı verkaçtan sonra ceza sahası içinde topa sahip olan Allahyar´ın şutu yan ağlarda kaldı.

40’ıncı dakikada İstanbulspor´da Mehmet Yeşil rakipten dönen topu kafa vuruşuyla kaleye gönderdi. Top, kaleci Ebubekir´in kucağında kaldı.

Maçın ilk yarısı Pazarspor´un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

49´uncu dakikada Yunus Emre´nin kalenin solundan attığı tehlikeli şut yandan auta çıktı.

67´nci dakikada Mehmet Aytemiz, rakip kalenin köşesine uzak mesafeden çektiği şık şutla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

74´üncü dakikada ceza sahasına giren topta İbrahim meşin yuvarlağı altı pasa indirdi. Papa Diof´un şutunda top üst direkten döndü ancak direkten dönen topu İbrahim tamamladı: 1-2.

80´inci dakikada İstanbulspor skoru eşitledi. Papa Diof´un kafayla indirdiği topla buluşan İbrahim´in ceza sahası içinde yerden vurduğu şut ağlara gitti: 2-2.

Mücadelenin normal süresi 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

95´inci dakikada Yunus Emre, ceza sahası içindeki karambolde havadan vurduğu şutla topu ağlara gönderdi: 3-2.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan İstanbulspor bir üst tura yükseldi.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Erdem Temel, Uğur Erdoğan, Uğur Önay

İSTANBULSPOR: Yusuf, Mehmet Yeşil (Dk. 93 Wellington), Okan, Oğuzhan Berber, Yavuzhan, Allahyar (Dk. 61 İbrahim Yılmaz), Yunus Emre, Oğuzhan Akgün, Muhammet Şahin (Dk. 50 Zafer), Papa Diouf, Berkay (Dk. 73 Eslem)

PAZARSPOR: Ebubekir, Şeyhmus, Mehmet Aytemiz, Fatih (Dk. 72 Utku), Oğuzhan Birben, Mehmet Eksik, Onur (Dk. 78 Muhammet Vural), Kadir Kaan (Dk. 105+4 Mete), Mithat (Dk. 46 İbrahim Topaloğlu), Cevat, Aykut

GOLLER: Dk. 74 – Dk. 80 İbrahim Yılmaz, Dk. 95 Yunus Emre (İstanbulspor) – Dk. 6 Onur Civelek, Dk. 67 Mehmet Aytemiz (Pazarspor)

SARI KARTLAR: Okan Saraçoğlu, Mehmet Yeşil, Yunus Emre, Yusuf (İstanbulspor) – Şeyhmus, Mehmet Aytemiz, Mehmet Eksik (Pazarspor)