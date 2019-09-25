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Ziraat Türkiye Kupası: Ergene Velimeşespor 1-4 Eyüpspor
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası: Ergene Velimeşespor 1-4 Eyüpspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ergene Velimeşespor, sahasında Eyüpspor'a 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İstanbul ekibi adını bir üst tura yazdırdı.

25 Eylül 2019 18:49

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup takımlarından Ergene Velimespor ile Eyüpspor Velimeşe Sahası'nda karşılaştı.

İlk yarıda 38. dakikada Harun ve 39. dakikada Ömer'in attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde giren konuk Eyüpspor ikinci yarının henüz başında Ergene Velimeşespor'un kaptan Fatih'in ayağından bulduğu penaltı golüne engel olamasa da genç golcüsü Harun'un 57 ve 90. dakikadaki golleri ile maçı 4-1 kazanarak adını Türkiye Kupası 4. tura yazdıran takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur eşleşmeleri önümüzdeki günlerde belli olacak.

Son güncelleme 18:49 | 25 Eylül 2019
Ergene Velimeşespor Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası
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