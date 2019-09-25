SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 31 Mart seçimindeki ‘usulsüzlük’ iddiasına 3 ayrı dava
Zeljko Obradovic: Kazanmak için gerekli olan detayları anlamamız gerekiyor
Basketbol Süper Ligi

Zeljko Obradovic: Kazanmak için gerekli olan detayları anlamamız gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, açıklamalarda bulundu.

25 Eylül 2019 15:31
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes ile yarın Gaziantep’te oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında en iyi oyunlarını sergileyeceklerini bildirdi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulunan tecrübeli başantrenör, sezon başlangıçlarının her zaman zorlu olduğunu belirtti.

25 Eylül 2019 Fenerbahçe Beko, Stimac`a lisans çıkardı Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Sırbistanlı pivot Vladimir Stimac`a lisans çıkardı. İlgili Haberi Oku

Obradovic, şunları kaydetti:
“Sezonun ilk resmi maçını oynayacağız. Birçok farklı nedenden dolayı tüm takımı bir araya getiremediğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu nedenle önümüzde çok çalışmamız gereken bir süreç var. Elbette Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız. Nasıl oynamamız gerektiğini ve kazanmak için gerekli olan detayları anlamamız gerekiyor.”
Basketbol Süper Ligi’nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Beko, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda yarın karşı karşıya gelecek.
Gaziantep’teki Şahinbey Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka, saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Son güncelleme 15:31 | 25 Eylül 2019
anadolu efes Fenerbahçe Beko Zeljko Obradovic
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
27/09/2019 - 20:30
-
Caykur Rizespor
Denizlispor
28/09/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR