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Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Trabzonspor

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri 70 ile 500 lira arasında satışa sunuldu.

25 Eylül 2019 15:57

Trabzonspor’un Süper Lig’in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-mavili kulübün, Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün: 500 lira

Batı Alt VIP Tribün: 400 lira

Batı Alt VIP Tribün: 300 lira

Batı Alt VIP Tribün: 200 lira

Kategori 1-Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 100 lira

Kategori 2-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 90 lira

Kategori 3-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 80 lira

Kategori 4-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 70 lira

Son güncelleme 15:57 | 25 Eylül 2019
beşiktaş süper lig trabzonspor
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