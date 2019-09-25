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TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1.Lig

TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

25 Eylül 2019 17:51

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de 6. hafta maçlarında şu hakemler görev alacak:

28 Eylül Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

16.30 Boluspor-İstanbulspor: Alper Çetin

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Adanaspor-Altay: Sarper Barış Saka

29 Eylül Pazar:

14.00 Hatayspor-Eskişehirspor: Onur Özütoprak

16.30 Balıkesirspor-Giresunspor: Emre Malok

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: Turgut Doman

19.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Yiğit Arslan

30 Eylül Pazartesi:

19.00 Altınordu-Adana Demirspor: Mert Güzenge

Son güncelleme 17:51 | 25 Eylül 2019
tff 1.lig
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