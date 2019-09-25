SON DAKİKA Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor Beşiktaş maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 6’ncı haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Haftanın diğer önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.

Cüneyt Çakır`ın derbi karnesi Süper Lig`in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta görev yapacak FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin düdük çaldığı 11 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti. Çakır, geçen sezon Süper Lig`de en fazla görev yapan hakem olmuştu. İlgili Haberi Oku

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy

16.30 Antalyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali Şansalan