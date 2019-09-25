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SON DAKİKA Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor Beşiktaş maçlarının hakemleri açıklandı
Futbol

SON DAKİKA Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor Beşiktaş maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de bu hafta oynanacak iki dev maçın hakemleri belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş maçını ise Ali Palabıyık yönetecek.

25 Eylül 2019 17:15

Süper Lig’in 6’ncı haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Haftanın diğer önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.

25 Eylül 2019 Cüneyt Çakır`ın derbi karnesi Süper Lig`in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta görev yapacak FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin düdük çaldığı 11 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti. Çakır, geçen sezon Süper Lig`de en fazla görev yapan hakem olmuştu. İlgili Haberi Oku

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy

16.30 Antalyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali Şansalan

Son güncelleme 17:48 | 25 Eylül 2019
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