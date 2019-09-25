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Semih Özsoy’un cezası değişmedi
Basketbol Süper Ligi

Semih Özsoy’un cezası değişmedi

TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Özsoy'a 19 Haziran'da verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezasında değiştirilecek bir husus tespit edilmediğini duyurdu.

25 Eylül 2019 13:20

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy’a 19 Haziran’da verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezasıyla ilgili kararın, yeniden inceleme sonrasında değiştirilmesini gerektirecek bir husus tespit edilmediğini açıkladı.

TBF’den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında geride kalan sezon oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçına ilişkin Semih Özsoy’a verilen cezanın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından 5 Ağustos’ta yeniden incelenmek üzere iade edildiği belirtildi.

Kararda değiştirilecek bir husus tespit edilmediği vurgulanarak, “Hakaret ve saldırı ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle, hak mahrumiyeti cezasının infazı tedbir tarihinden başlamak üzere, 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Son güncelleme 13:20 | 25 Eylül 2019
Fenerbahçe Semih Özsoy
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