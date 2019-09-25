Sarhoş hakem skandalı! Soruşturma başlatıldı

Çekya’da Beroun ile Slany takımları arasında oynanan karşılaşmaya yardımcı hakem damga vurdu. Karşılaşmanın yardımcı hakemi Milan Sefara, sahaya sarhoş çıkınca ayakta durmakta büyük zorluk çekti.

Ülkede ‘Büyük skandal’ olarak adlandırılan olay sonrası Çekya Futbol Federasyonu soruşturma başlattı.

Bayrağı tutmakta ve maçı takip etmekte sıkıntı yaşayan Milan Sefara’nın durumu, futbolcuların isyanına neden oldu. Yedek kulübesindeki futbolcular tarafından dalga geçilen Milan Sefara, sahadaki futbolcular tarafından orta hakeme şikayet edildi. Bunun üzerine karşılaşmanın orta hakemi Tomas Brozek, sorunun ne olduğunu konuşmak için yardımcı hakemin yanına geldi. Orta hakemin, yaptığı konuşmanın ardından Milan Sefara’nın maçı yönetmeye devam etmesi yönünde verdiği karar, skandalı bir üst boyuta taşıdı.

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Herkesi şoke eden bu karar, Milan Sefara’nın maçı yönetmeye çalışırken çekilen videosu sonrası Çekya’da gündem oldu. Görüntülerin ardından iki hakem hakkında da soruşturma başlatıldı. Milan Sefara, ‘Kabul edilemez davranış’ gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Orta hakem Tomas Brozek hakkında ise böyle bir duruma izin vermesi nedeniyle soruşturma açıldı.