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Mustafa Cengiz’den Riva ve Florya hakkında açıklama
Galatasaray

Mustafa Cengiz’den Riva ve Florya hakkında açıklama

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Riva ve Florya konusunda sarı-kırmızılı camianın merak ettiği soruların cevaplarını verdi.

25 Eylül 2019 17:23

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, Riva ve Florya konusuna da değindi.

“Devletimiz bu arsadan işgalciyi çıkartmak zorunda” diyen Başkan Mustafa Cengiz, “Devletimize teşekkür ediyorum her zaman. Riva-Florya konusunda anlaşmayı biz yapmadık, bir önceki yönetim gerçekleştirdi. Kötü yaptılar diye söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Devletimizle ortak işler çok yaptık yıllardan beri. Biz de çok verdik değerlerimizi. Emlak Konut ile ilgili teslim sıkıntısı oldu. Florya’dan çıkamıyoruz. Bunun sorumlusu biz değiliz. Bize verilen arsa işgal altında. Devletimiz bu arsadan işgalciyi çıkartmak zorunda. Bizimle bir ilgisi yok. Biz müdahil tarafız. Kemerburgaz’daki arazide, arsa sahibi çakıl satıyor. Yürütmeyi durdurma kararı almış. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Yapacak gücümüz var tabii ama yasal yollar harici bir şey yapamayız. Riva’da inşaatlar devam ediyor, problem yok. Villaların satışı da devam ediyor. Taraftarlarımıza sesleniyorum, gücü olanlar almalılar. Sıkıntı Florya konusunda. O sorunu da birkaç gün içinde halledeceğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 17:27 | 25 Eylül 2019
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