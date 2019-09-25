Merve Azak Dünya Şampiyonu!

Kazakistan’ın Almati kentinde başlayan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nın ilk gününde kadınlar 44 kiloda Merve Azak altın madalya ile Dünya Şampiyonu unvanını alırken, Hanife Özcan 7’nci ve erkekler 55 kiloda Berat Bahadır 5’inci oldu.

Merve Azak, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Fransız Aya Louchene’yi ve çeyrek finalde Özbek Khalimajon Kurbonova’yı altın skorda ipponla yenerek yarı finalist oldu. Milli judocu bu turda Japon Ayuna Miyogi’yi waza-ari puanıyla yendi ve finalist oldu. Venezuelalı Maria Gimenez karşısında waza-ari puanıyla galip gelerek dünya şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Bu sıkletteki diğer milli judocular Hanife Özcan, bronz madalya öncesi Bulgar Anastasiia Balaban’a yenildi ve sıkletinde 7’nci oldu. Erkekler 55 kiloda Berat Bahadır, bronz madalya karşılaşmasında İtalyan Vincenzo Skenderi’ye yenildi ve 5’incilik elde etti.

Şampiyonada yarın kadınlar 48 kiloda Buketnur Karabulut ilk maçında Azeri Sabina Aliyeva ile mücadele edecek. Erkekler 60 kiloda Muhammed Ali Demirel ilk turu bay geçerken İkinci maç için rakibini bekleyecek. Talha Büyükeser ilk maçında İtalyan Michele Schiraldi ile karşılaşacak.