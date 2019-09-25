Mehmet Demirkol ‘Bence bu kabul edilebilir bir şey değil!’

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demikol, beIN Manşet programında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın istifasını değerlendirdi. İşte o açıklamalar…

“Sürpriz oldu tabi. Açık konuşalım, Fikret Orman’ın başkanlığı bırakmak istediği söyleniyordu. Hatta seçime girmeden önce de konuşuluyordu ama arkada konuşuluyordu, ben Fikret Orman’dan öyle bir sinyal almadım. Ama bu konuşulmayan bir şey değildi. Ani olduğunu şöyle anlatayım, “Abdullah hoca antrenmanda öğrendi!”

“Biz dışardan anlayamayabiliriz ama içerden anlaşılır değil mi? Daha 3 gün önce getirdiğin teknik direktörüne, “hoca seni getirdik ama, bizim için işler iyi gitmiyor olmadı, böyle bir karar aldım haberin olsun” dememiş. Abdullah hocanın bu konuyla ilgisi yok.”

“FİKRET ORMAN İÇİN ZOR KONGRE OLMUŞTU”

“2 dönem başkanlık yapmak ve 4 ay önce yeniden başkan seçilmiş Fikret Orman, zor bir kongre oldu, itiş kakışlı kongre oldu. Demokrasinin gereklilikleridir bu ama gerginlik oldu. Bir dernek yönetimidir bu, şirket veya iş değil. ”

“Ben mesela diyebilirim ki, “Bu şartlardan memnun değilim, istifa ediyorum şu anda yaptığım işten” İstifa haktır ve tek taraflı bir müessesedir, sözleşme gerekliliklerine bakılır, nedir bunun karşılığı diye, onlar karşılıklı olarak tamamlanır ve görevden ayrılınır. İş dünyasında böyle döner ama bir dernek yönetiyorsanız, kamu yararına bir dernek yönetiyorsanız, 4 ay önce böyle bir kongre olduktan sonra, böyle bir seçimden sonra, post majör bir durum olmaksızın, yani sağlık problemi vardır, ailevi problem vardır, bir şey vardır ve bırakman gerekiyordur, olabilir. ”

“İSTİFA HAKKI YOK! Q7’Yİ NEDEN GÖNDERDİN DİYECEKLER?”

“Ama bunun dışındaki bir sebeple bence bir başkanının istifa hakkı yok. 3 ay önce de pankartlar açılıyordu. İstifa bir haktır ama Türkiye’nin önde gelen teknik direktörlerinden biriyle kontrat yapılmış yeni, önemli oyuncularla yollar ayrılmış daha 10 gün önce, belki yerine gelecekler “Quaresma’yı neden gönderdin?” diyecek, transferler yapılmış beğen veya beğenme, yeni bir takım kurulmuş! ”

“İstifa bir haktır ama bu şartlarda ben anlamadım. Bence bu kabul edilebilir bir şey değil! Fikret Orman çok baskı oluştu, kendi taraftarından, “Arkadaşlar sakin olun, beni bir daha çağırın” mı demek istiyor acaba? ”

“BU NORMAL DEĞİL!”

“Çünkü mantıklı değil. 4 ay evvel bu seçim olduktan sonra bütün bu işler; Abdullah Avcı geliyor, kadro değişiyor, oyuncular yollanıyor… Baya bir oyuncu gitti. Temel oyuncularının bir çoğu kulüpten ayrıldı ve yerine bir çok oyuncu alındı. Futbol takımı üzerinden dönüyor bu tabi doğal olarak ve “Teknik direktörün, başkanın istifa ettiğinden haberi yok!” Bu normal değil. ”

“İstifa eder mi? Eder tabi niye etmesin de, bu normal değil! Serdar Bilgili dönemine benzetmiştim ama Serdar Bilgili 2 sene kalmış. 2 sene kabul edilebilir ama 4 ay ya, o yüzden bir anormallik var. Kimse kusura bakmasın.” Taraftarın ilgilendiiği tabiki yönetimle ilgilenir ama öncelikle takımla ilgileniyor. Çünkü, şu dedikodu dolaşıyordu, “Abdullah Avcı da istifa edecek” Ama anladığım kadarıyla Avcı’nın bakış açısı, “Ben kontratı Beşiktaş kulübüyle yaptım, işime güveniyorum, oyuna inanıyorum” yönünde.