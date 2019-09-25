MAÇ SONUCU | Bresica 1-2 Juventus | Serie A 5. hafta

İtalya Serie A 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Bresica ile karşılaşan Juventus, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi başardı.
Cristiano Ronaldo’nun forma giymediği maçta 4. dakikada Alfredo Donnarumma’nın attığı golle Brescia 1-0 öne geçti.
Mücadelenin 40. dakikasında Jhon Chancellor’un kendi kalesine attığı golle skor 1-1’e gelirken ilk yarı bu sonuçla sona erdi.
İkinci yarıda galibiyet için bastıran Juventus 63. dakikada Miralem Pjanic’in golüyle 2-1’lik üstünlüğü yakalarken kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Torino ekibi bu sonuçla puanını 13 yaparken Brescia 6 puanda kaldı.
Juventus’un kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta görev almadı.