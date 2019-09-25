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MAÇ SONUCU | Bresica 1-2 Juventus | Serie A 5. hafta
İtalya Serie A

MAÇ SONUCU | Bresica 1-2 Juventus | Serie A 5. hafta

İtalya Serie A 5. hafta karşılaşmasında Brescia deplasmanına konuk olan Juventus, geriye düştüğü mücadeleyi zor da olsa 2-1 kazanmayı bildi.

SKOR DIŞ HABER 25 Eylül 2019 00:12

İtalya Serie A 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Bresica ile karşılaşan Juventus, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi başardı.

Cristiano Ronaldo’nun forma giymediği maçta 4. dakikada Alfredo Donnarumma’nın attığı golle Brescia 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 40. dakikasında Jhon Chancellor’un kendi kalesine attığı golle skor 1-1’e gelirken ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda galibiyet için bastıran Juventus 63. dakikada Miralem Pjanic’in golüyle 2-1’lik üstünlüğü yakalarken kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Torino ekibi bu sonuçla puanını 13 yaparken Brescia 6 puanda kaldı.

Juventus’un kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta görev almadı.

Son güncelleme 00:12 | 25 Eylül 2019
Brescia juventus
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