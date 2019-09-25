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Liverpool forma tedarikçisiyle mahkemelik oldu
İngiltere Premier Lig

Liverpool forma tedarikçisiyle mahkemelik oldu

İngiltere Premier League kulüplerinden Liverpool, Nike'la gelecek sezondan itibaren başlayacak sponsorluk anlaşmasını açıklamasının ardından halihazırdaki tedarikçisi New Balance ile mahkemelik oldu.

SKOR DIŞ HABER 25 Eylül 2019 13:06

İngiltere Premier League’de liderliğini sürdüren Liverpool, forma tedarikçisiyle mahkemelik oldu.

İngiltere basınından gelen habere göre, New Balance ile Liverpool arasında bulunan anlaşmada New Balance tarafının Liverpool’a yapılan her teklifi karşılama hakkı bulunuyor. Bu maddeye göre anlaşma bir sene uzatılarak yeni teklif üzerinden ücretlendirme yapılabilir.

Bilindiği üzere Liverpool, Nike ile gelecek sezondan itibaren başlayacak rekor bir forma tedarik anlaşması imzaladığını açıklamıştı. Bu anlaşma Kırmızılar’ı forma sponsorluğundan gelen gelirlerde ligin en çok kazananı yapacak.

Liverpool New Balance ile anlaşmasının son senesinde bulunuyor. Açılan davaya göre New Balance tarafı son senede ödenecek 45 milyon sterlin’i tazminat bedeli olarak talep ediyor. Nike ile yapılan anlaşma senelik 70 milyon sterlin civarında bir miktara dayanıyor.

New Balance’ın iddiasına göre Liverpool bu 70 milyonluk anlaşmayı eşleme şansını New Balance’a tanımadı. İngiliz devi aynı zamanda New Balance portfolyosundaki en büyük olarak yerini koruyor.

Son güncelleme 13:11 | 25 Eylül 2019
İngiltere Premier League liverpool New Balance nike
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