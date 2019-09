İngiltere Premier League’de liderliğini sürdüren Liverpool, forma tedarikçisiyle mahkemelik oldu.

İngiltere basınından gelen habere göre, New Balance ile Liverpool arasında bulunan anlaşmada New Balance tarafının Liverpool’a yapılan her teklifi karşılama hakkı bulunuyor. Bu maddeye göre anlaşma bir sene uzatılarak yeni teklif üzerinden ücretlendirme yapılabilir.

Bilindiği üzere Liverpool, Nike ile gelecek sezondan itibaren başlayacak rekor bir forma tedarik anlaşması imzaladığını açıklamıştı. Bu anlaşma Kırmızılar’ı forma sponsorluğundan gelen gelirlerde ligin en çok kazananı yapacak.

