Lille evinde 2 golle kazandı! Yusuf ve Zeki ilk 11’de…

Ev sahibi Lille’de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Lille maça Maignan, Gabriel, Soumaoro, Zeki, Bradaric, Xeka, Yusuf, Sanches, Osimhen, Remy, Ikone 11’i ile başladı.
Maçın başından bu yana oyunun kontrolünü elinde bulunduran Lille, 43. dakikada Osimhen’in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, 1-0 Lille üstünlüğü ile tamamlandı.
64. dakikada sahne alan Remy, Lille’i 2-0 öne geçiren golü attı. Yusuf Yazıcı, 81. dakikada oyundan çıkarak yerini Boubakary Soumare’ye bıraktı.
90 dakika sonunda 2-0 kazanan Lille, 3 puanın sahibi oldu. Puanını 13 yapan Lille, 1 maçı eksik olan 15 puanlı lider PSG’yi takibini sürdürdü.