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Kolombiya’da Galatasaray maçları canlı yayınlanacak
Galatasaray

Kolombiya’da Galatasaray maçları canlı yayınlanacak

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun ülkesinde sarı-kırmızılı takımın maçları canlı olarak yayınlanacak

25 Eylül 2019 11:02

Galatasaray’ın Radamel Falcao’yu transfer sürecini yakından takip eden golcü oyuncunun ülkesi Kolombiya’da bu kez yeni bir gelişme daha yaşandı.

Kolombiya futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Falcao’nun Galatasaray formasıyla oynayacağı maçların her hafta canlı olarak yayınlanmasına karar verildi.

Kolombiya spor kanallarından Win Sports TV, Radamel Falcao’nun formasını giydiği Galatasaray’ın maçlarını her hafta yayınlayacağını açıkladı.

İLK YAYIN: G.SARAY – F.BAHÇE

Win Sports TV’den yapılan açıklamada Galatasaray’ın ilk olarak 28 Eylül’de Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbinin canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu.

Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe derbisinden sonra oynayacağı tüm lig maçlarının da Win Sports TV’de olacağı belirtildi.

Son güncelleme 11:02 | 25 Eylül 2019
"Galatasaray'a Fatih Terim lazım" kolombiya radamel falcao yayın
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