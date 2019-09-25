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Holiganlarca darp edilen stat çalışanı tazminat bekliyor
İngiltere Premier Lig

Holiganlarca darp edilen stat çalışanı tazminat bekliyor

Geçtiğimiz senenin Kasım ayında oynanan Tottenham-PSV mücadelesi öncesinde PSV taraftarları tarafından darp edilen Wembley Stadyumu görevlisi halen tazminat alamadığını söyledi.

SKOR DIŞ HABER 25 Eylül 2019 16:01

Geçtiğimiz sene Kasım ayında Wembley Stadyumu’nda Tottenham’ın PSV Eindhoven ile oynadığı müsabakada Hollandalı taraftarların saldırısına uğrayan Wembley çalışanı tazminat arıyor.

Olaylar maç öncesinde yaşandı. PSV taraftarı olan alkollü bir grup holigan maç öncesinde stat görevlisi olan bir kadını havaya kaldırırak taşımaya başladı. Diğer çalışanlar arkadaşlarını indirmeye çalışırken 150-200 metre ilerleyen holiganlar görevliyi yavaşça yere bırakmak yerine yüz üstü gelecek şekilde yere fırlattı. Burnu ve dişi kırılan kadın, kanlar içinde yerde kaldı.

Taraftarları karşılama ve fotoğraf çektirme alanlarına yönlendirmeyle sorumla kadın, yaşananlar sonrasında kendisinden bir özür bile dilenmediğini söyledi. Çalışana Tottenham Hotspurs kulübü tarafından bir çiçek gönderilmiş. Bu karşı yüzünde olayın izlerini taşıyan kadın, platik cerrahi ile tedavi için yeterli miktarda parası olmadığını söylüyor.

47 yaşında bir çocuk annesi Anna, tüm çabalarına karşın tazminat alamadığı söylüyor. Diğer yandan oyunculuk yapan Anna, yara izi sebebiyle iş bulmakta zorluk yaşadığını söylüyor.

Son güncelleme 16:01 | 25 Eylül 2019
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